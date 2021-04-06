Джен Псакі / фото REUTERS

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України щодо вступу до НАТО, але рішення залежить від самого Альянсу.

Читайте такожУ Путіна пригрозили "погіршенням ситуації" через наміри України вступити в НАТОПро це пише Reuters.

Вона зазначила, що Україна давно прагне вступити до НАТО і що адміністрація Байдена обговорює з нею це прагнення.

"Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо... але це рішення для НАТО", - сказала Псакі.

Що цьому передувало

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Автор: Людмила Жерновська