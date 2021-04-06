Псакі відзначила, що Україна давно прагне вступити до НАТО.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України щодо вступу до НАТО, але рішення залежить від самого Альянсу.

Читайте такожУ Путіна пригрозили "погіршенням ситуації" через наміри України вступити в НАТОПро це пише Reuters.

Вона зазначила, що Україна давно прагне вступити до НАТО і що адміністрація Байдена обговорює з нею це прагнення.

"Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо... але це рішення для НАТО", - сказала Псакі.

Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) й надалі посилювати присутність Альянсу у Чорноморському регіоні. Про це він сказав під час телефонної розмови з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Він також поінформував Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України, яке триває, та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запевнив президента України Володимира Зеленського у твердій підтримці на фоні стягування російських військ до кордону з Україною.

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Автор: Людмила Жерновська