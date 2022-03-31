Володимир Зеленський наголосив, що найближчими днями чекає конкретних результатів від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання посла України з Марокко, також повернуто посла з Грузії.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 35-го дня війни.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого Посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії. Попри всю повагу: не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте, будь ласка, іншу роботу", - сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що найближчими днями чекає конкретних результатів від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки.

"Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті", - заявив глава держави.

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