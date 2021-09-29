АттілІ Тілкі заборонили в'їжджати до України ще в грудні 2020 року, але він вважав за краще це не афішувати.

Служба безпеки України заборонила в'їжджати до країни представнику правлячої в Угорщині партії "Фідес" Аттілі Тілкі - його внесли до "чорного списку" до кінця 2023 року.

Про це повідомляє угорська служба "Радіо Свобода".

Журналісти стверджують, що персоною нон грата в Україні Тілкі став ще 10 грудня 2020 року, проте вирішив не афішувати цей факт.

Зараз про це стало відомо завдяки журналістському запиту в СБУ у зв'язку з тим, що угорський парламентарій, який раніше досить активно відвідував Закарпаття, раптово припинив свої поїздки.

Читайте такожГазовий контракт Угорщини з Росією: Сійярто відповів на критику УкраїниУ спецслужбі підтвердили - йому протягом трьох років заборонили в'їжджати через втручання у внутрішні справи країни.

Чим саме завинив Аттіла Тілкі та яким чином він втручався у внутрішні справи України, в СБУ не вказали. Як і не стали вказувати сукупну кількість угорських політиків, яким заборонили в'їжджати протягом останніх п'яти років.

Однак він точно став не першим за останній час - минулого тижня стало відомо про заборону на в'їзд представника Християнсько-демократичної народної партії Лорінка Накси. Його звинуватили у втручанні в місцеві вибори - у жовтні 2020 року він закликав угорську громаду голосувати за партії цієї нацменшини.

А в листопаді 2020 року заборонили в'їжджати уповноваженому урядом Угорщини щодо співпраці із Закарпаттям Іштвану Грезі.

Також УНІАН повідомляв, що 27 вересня Угорщина підписала з "Газпромом" 10-річний контракт на постачання газу в обхід України. У МЗС вже розкритикували таке рішення і перенесли засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Автор: Станіслав Кожемякін