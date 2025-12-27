'Україна йде на все задля миру': Зеленський відповів, що зупинить Путіна

Президент наголошує на ризику, що Росія не зупиниться на Україні, якщо відчує підтримку США та Європи.

Якщо Сполучені Штати або Європа, будуть на боці Росії, то це значить, що буде продовження війни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам.

Він наголосив, що Україна не починала цю війну, а це зробила Росія. За його словами, Україна підтримала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, пішла на багато компромісів.

"Україна йде на все, на все, що може зупинити цю війну. Це говорить про те, що для нас пріоритет номер один, або єдиний пріоритет – закінчення війни. Для нас пріоритет – мир", - сказав Зеленський.

За його словами, для того, щоб Україна була сильною за столом перемовин, їй потрібна підтримка світу, Європи і Сполучених Штатів Америки.

"А це: ППО недостатньо, зброя недостатньо, гроші – слава Богу, зараз є європейські рішення, бо, чесно кажучи, постійно є дефіцит грошей. Я не звинувачую, я хочу просто сказати, що в цій війні, війні Росії проти України, ми хочемо миру, а Росія демонструє бажання продовжувати війну", - зазначив президент України.

За його словами, якщо весь світ буде проти цієї війни, то тоді її можна зупинити.

"І якщо весь світ, Європа і Америка будуть на нашому боці, то ми всі разом зупинимо Путіна, бо всі ми разом будемо хотіти одного – закінчення війни. Миру, нормального миру, сталого миру, безпечного для всього світу. Якщо хтось, Сполучені Штати або Європа, будуть на боці Росії, це значить, що буде продовження війни", - сказав Зеленський.

За його словами, в нинішній ситуації є один варіант – закінчення війни якнайшвидше, зупинка Росії або продовження війни.

"І це ризик для всіх країн світу, бо Росія не зупиниться, незважаючи на будь-які договори, не будь-які красномовні їх меседжі. Вони не зупиняться на Україні", - додав президент.

Чи хоче Путін миру - останні новини

Як повідомляв УНІАН, британський полковник у відставці, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон наголошував, що усім має бути зрозуміло, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирі, він хоче відновити радянську епоху.

За його словами, Путін стверджує, що перемагає, то чому ж він має зупинитися зараз і визнати невдачу, пожертвувавши мільйоном життів.

Він зазначив, що є неприйнятними цілі Путіна, які стосуються того, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року, щоб країни Балтії, Фінляндія і Швеція пішли; повна інтеграція захоплених територій до складу Росії та міжнародного визнання цього; щоб в Україні не було військ НАТО; щодо повної реінтеграції всієї України в Росію і відділення США від Європи.

