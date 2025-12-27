Зеленський вирушив до Трампа і анонсував розмову з європейцями

Зазначив, що хотів би, щоб в зустрічі з Трампом брали участь і учасники переговорів з Росією.

Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Це станеться перед зустріччю з лідером США Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у коментарі журналістам.

Він зазначив, що летить на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. При цьому зазначив, що зупиниться в Канаді, де буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а також буде спільна розмова з європейськими лідерами.

"Зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді. У мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Ми з ним плануємо поспілкуватись онлайн з лідерами Європи. Проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. І, безумовно, серед цих деталей, ви знаєте які, питання сенситивні, всі ці питання будемо підіймати", - наголосив Зеленський.

Також президент України розповів, що зустріч у Флориді буде і з камерами, і зі ЗМІ.

"Я не знаю, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч. Щодо формату, початок цього формату вже був. Кілька разів наша група працювала, Рустем Умєров, Андрій Єрмак разом з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. Вони працювали вже в Маямі, було кілька зустрічей, і ми домовились, що якщо буде прогрес, буде зустріч на рівні лідерів. І факт того, що завтра буде зустріч у нас у Флориді з президентом Трампом, говорить про те, що прогрес є", - сказав президент України.

Він зазначив, що команда США спілкувалась з Росією, були зустрічі в Москві, тому дуже хоче, щоб Віткофф і Кушнер доєднались до зустрічі.

"Більше зустрічей і більше можливостей пояснити, де ми живемо, за що ми боремось, хто бореться. Вони знають багато речей. Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які нам вони потрібні; щодо ризиків домовленостей з рускими, бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати; і щодо того, якщо чесно, який наш народ. Вони завжди казали мені, що вони дуже поважають силу нашого народу, силу наших воїнів. І це правда", - наголосив Зеленський.

Зеленський і Трамп зустрінуться у Флориді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа у Флориді ( США),

Зеленський вважає. що Україна і США наблизилися до підписання двосторонньої угоди про американські гарантії безпеки для Києва. Багато залежатиме від зустрічі президентів двох країн цієї неділі. Водночас, як зауважив президент України, якщо постає питання - підписувати або не підписувати цю угоду, то, на його погляд, "це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч.

