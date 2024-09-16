Представникам пропонують приєднатися до гуманітарної місії на Курщині.

Україна звернулася до Організації Об’єднаних Націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням відвідати Курську область Росії. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, представникам ООН і МКХЧ запропоновано приєднатися до гуманітарної місії на Курщині.

"Україна готова сприяти їхній роботі та доводити свою прихильність міжнародному гуманітарному праву", - підкреслив український дипломат. Відео дня

Як відомо, українська армія залишається в Курській області більше місяця після початку штурму, під час якого, за словами президента Володимира Зеленського, Київ взяв під контроль близько 100 населених пунктів. Міністерство оборони Росії заявило в понеділок, що їхні війська відновили контроль над двома селами.

Ситуація на Курщині - останні новини

Російська Федерація нарощує групу військ на Курщині. Як повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, ворог прагне витіснити звідти українські війська і для цього концентрує власні сили.

За його словами, на початок проведення Курської операції ворог утримував на цьому напрямку близько 11 тисяч військовослужбовців. Зараз, за різними оцінками, - від 30 до 45 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: