Міністр наголосила, що Україні потрібно більше незалежних спостерігачів, які будуть проводити верифікацію, адже РФ вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію агресією з української сторони.

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна звернулася до Німеччини та Франції із проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

Верещук зазначила, що українська сторона сподівається, що завтра відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи.

"Ми готові працювати, ми готові до діалогу, готові зробити все, щоб стале припинення вогню продовжувалося, режим тиші був відновлений, а цивільне населення не страждало", - зазначила вона.

За словами міністра, Україна звернулася до своїх партнерів з Німеччини та Франції із проханням посилити моніторингову місію ОБСЄ, надавши додаткових спостерігачів.

"Позаяк нам потрібні незалежні спостерігачі, які будуть проводити верифікацію, адже РФ вдається до інформаційних вкидів, пояснюючи свою агресію агресією з української сторони", - підкреслила Верещук.

Вона наголосила, що українська сторона готова допускати спостерігачів на будь-які необхідні їм точки.

Міністр нагадала, що наразі моніторингова місія працюють лише у світлі години дня й лише на окремих ділянках.

"Ми очікуємо на якомога більшу кількість (спостерігачів - УНІАН), тому що нам потрібно, щоб місія СММ ОБСЄ виконувала свою функцію вздовж лінії дотику... Є ще такий інструмент як СЦКК, як ви знаєте, Росія з нього вийшла і не планує повертатися, що свідчить про те, що Росія хоче приховати свої злочини і не хоче чіткого моніторингу, який би показував реальний стан справ...", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Верещук закликала жителів ОРДЛО їхати на підконтрольну територію.

Вас також можуть зацікавити новини: