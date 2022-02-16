Міністр додала, що наразі їй невідомо про якісь серйозні обговорення такого референдуму чи його детальне планування.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що проведення референдуму щодо "Мінських угод" можливе лише у разі відсутності інших варіантів та інструментів.

Про це вона заявила в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Президент припустив таку можливість, якщо не залишиться інших варіантів та інших інструментів", - зазначила Верещук.

Міністр додала, що наразі їй невідомо про якісь серйозні обговорення такого референдуму чи його детальне планування.

Читайте такожВерещук назвала ситуацію довкола України першою світовою гібридною війною (відео)Також вона не вбачає прямого тиску західних партнерів на Україну щодо виконання "Мінських угод".

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання щодо того, чи правда, що західні партнери тиснуть на Україну, щоб вона виконала "Мінські домовленості" у тій черговості, у якій вони були прописані під час підписання.

"Мені невідомо нічого про тиск… Я можу сказати лише словами Володимира Зеленського: Мені відомо лише про те, що наші союзники пропонують сідати і розмовляти, в тому числі напряму з ОРДЛО, в тому числі у різній модальності. Були різні модальності, які пропонували нам західні партнери, але заявити про прямий тиск я не можу", - зазначила Верещук.

Міністр також прокоментувала слова канцлера Німеччина Олафа Шольца про те, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв йому представити на обговорення в Тристоронній контактній групі законопроекти щодо статусу Донбасу, зміни до Конституції України та підготовки виборів.

"Ніяких нових законів немає, ніяких напряму погоджень не буде", - заявила вона.

Мінські угоди: що відомо

Нагадаємо, навесні 2014 року бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей України та створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Росія підтримала бойовиків, на частину Донбасу вдерлися її війська.

Для врегулювання конфлікту було підписано Мінські угоди, які, зокрема, передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння та проведення виборів.

Росія не визнає, що є стороною конфлікту, і стверджує, що на Донбасі немає її військових. Україна, своєю чергою, наполягала на тому, що вибори на частині Донбасу неможливі, поки територія окупована.

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Мінські угоди були "підписані під дулом", і Україна не має наміру їх виконувати.

Пізніше президент РФ Володимир Путін звернувся до влади України з вимогою виконувати Мінські домовленості і процитував російську приказку: "...подобається – не подобається. Терпи, моя красуня!".

Президент Володимир Зеленський вже відповів на слова російського колеги.

"...Україна справді красуня, з приводу "моя" – мені здається, це вже перебір", – заявив президент.