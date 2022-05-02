Глава держави також підкреслив, що Україна не жертвує своїми людьми, але кожен українець сам для себе приймає рішення.

Українці не готові віддати частину своєї території Росії заради припинення війни, оскільки Кремль на цьому не зупиниться і почне нову агресію через 2-3 роки.

Про це президент України заявив в інтерв'ю грецькому громадському мовнику ΕRΤ.

Зеленський заявив, що Україна готова відновити свою територіальну цілісність.

"Світ не готовий. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів, саме так це відбувається, а в іншому випадку кордони в Україні не змінюються. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. В іншому випадку, якщо ми будемо готові віддати частину Росії, це говорить, що всі ці люди загинули просто так. За що тоді вони загинули? І потім Росія на цьому не зупиниться, ви повинні це знати. Адже вона не зупинилася на Криму. Дати їм невеликий відпочинок перед тим як вони почнуть нову агресію через 2-3 роки? Ми не готові піти на це", - заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Україна не жертвує своїми людьми, але кожен українець сам для себе приймає рішення.

"Я не був готовий пожертвувати жодною людиною. Ми не жертвуємо людьми. Це зовсім інше - ми обираємо, чи готові ми пожертвувати своїм життям за нашу країну, і це наш особистий вибір, вибір кожного громадянина України. Я думаю, що кожна людина в світі вибирає життя сама. Що ви готові зробити, щоб просто відчувати себе вільним?", - зазначив Зеленський.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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