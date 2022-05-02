В кількох областях України на захоплених землях супротивник посилює протиповітряну оборону, поділився Генштаб ЗСУ.

На окупованих територіях Луганської та Запорізької областей ворожі війська встановили додаткові зенітно-ракетні комплекси.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 06:00 2 травня.

"З метою посилення системи протиповітряної оборони супротивник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

Водночас у Генштабі поінформували, що на Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання супротивником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції українських військ в районі Сеньківки Чернігівської області.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Херсон, Харків, Чернігів, Миколаїв, Львів, Одесу та Маріуполь. Низка населених пунктів опинилися під контролем супротивника.

Пізніше стало відомо, що окупанти пішли у наступ на сході нашої країни.

2 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог на Південнобузькому напрямку намагається вийти на адмінкордон Херсонської області й шукає слабкі місця в обороні захисників нашої країни.

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