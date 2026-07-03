Україна домовляється з Німеччиною про повернення чоловіків, які виїхали незаконно, - посол

Створено відповідну спільну робочу групу, в межах якої обговорюються механізми повернення.

Україна і Німеччина опрацьовують можливі варіанти повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон. Про це посол України в Німеччині Олексій Макеєв сказав в інтерв'ю для Укрінформу.

Зокрема, він підтвердив, що вже опрацьовуються механізми можливості повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи робочої групи", - заявив Макеєв.

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Як пояснив посол, робота з координації повернення українців має дві складові.

"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", - пояснив дипломат.

Він додав, що Україні важливо розуміти структуру української громади в Німеччині.

"Сьогодні близько 1 мільйона 300 тисяч українців перебувають у Німеччині. Ми бачимо, що суттєво збільшується частка тих, хто вже працює, хто не лише отримує допомогу, а й сплачує соціальні внески. Це ще не такі показники, як у Польщі, але велика частина українців уже інтегрувалася", - сказав Макеєв.

Водночас посол зазначив, що Київ і Берлін зацікавлені у збереженні зв'язку цих людей з Україною.

"Це в наших інтересах і в інтересах Німеччини – зробити так, щоб на фахово підготовлених українців можна було розраховувати під час відбудови України. Це наш спільний інтерес",- підкреслив посол.

Як відомо, станом на 30 травня в Німеччині загалом перебували 1,348 млн біженців з України, зокрема 356 тис. чоловіків віком від 18 до 63 років.

Повернення українських чоловіків

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2026 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Київ та Берлін працюватимуть над тим, щоб полегшити українським громадянам, які отримали притулок в Німеччині, повернення на батьківщину. При цьому, Німеччина підтримує зусилля України в обмеженні на виїзд чоловіків призовного віку до ЄС.

Після того, як Кабінет міністрів України дозволив залишати країну молодим людям до 22 років, в Німеччині різко зросла кількість українців цього віку.

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