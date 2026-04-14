Німеччина працюватиме над тим, щоб повернути українців на Батьківщину, – Мерц

Також він підтримав обмеження на виїзд чоловіків з України.

Київ та Берлін працюватимуть над тим, щоб полегшити українським громадянам, які отримали притулок в Німеччині, повернення на Батьківщину. Про це під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми будемо говорити про те, як допомогти полегшити українським громадянам повернення на Батьківщину, які отримали у нас притулок" - наголосив канцлер.

Він також висловив солідарність із рішеннями українського уряду щодо обмеження виїзду чоловіків.

"І ми хочемо сказати, що зусилля України в обмеженні на виїзд чоловіків призовного віку до ЄС – ми їх підтримуємо. Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо в цьому відчутний прогрес в інтересах обох сторін", – сказав Мерц.

Українські біженці в Німеччині

Нагадаємо, після того, як уряд України дозволив залишати країну молодим людям до 22 років, в Німеччині різко зросла кількість українців цього віку. Так, вже у вересні було задокументовано в’їзд 30 882 громадян України, третину з них становили молоді чоловіки. Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало близько 1,34 млн осіб, які в'їхали через війну в Україні. Серед них – 349 520 чоловіків.

Українка Катерина, яка живе в Лейпцігу, розповіла, що українцям, які зараз їдуть до Німеччини, значно складніше облаштуватися в цій країні, ніж це було у 2022 році. Зокрема вона відзначає німецьку бюрократію, яка значно ускладнює отримання легального статусу і розподілення в табір біженців.

