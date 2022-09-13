Як йдеться у матеріалах справи, чиновника завербували у 2007-му.

Працівник секретаріату Кабміну України 15 років шпигував на користь Росії. Попався він лише у квітні 2022-го, його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Києва від 19 серпня, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень. На документ звернуло увагу видання DT.ua.

Відомо, що працівник Кабміну працював у секретаріаті уряду, а з 2019 року обійняв посаду старшого референта відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єра.

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Як йдеться у матеріалах справи, чиновника завербували у 2007-му. Він копіював для "знайомого" документи, що містили держтаємницю. За ці послуги працівник Кабміну отримав 3 тисячі доларів.

Повідомляється, що чиновник того ж 2007-го їздив до Москви, де зустрівся з двома співробітниками ФСБ (один з них стверджував, що він - працівник МЗС РФ). Йому запропонували за грошову винагороду передавати інформацію про ситуацію в регіонах, щодо обороноздатності, діяльності правоохоронців та спецслужб.

У 2007-му чиновник копіював документи, що становлять держтаємницю, й передавав ФСБшнику. Отримав він за це 800 доларів. Спочатку він працював з "колегою", та в 2010-му у росіян з цим "колегою" стався конфлікт. Тож далі працівник Кабміну "зливав" інформацію самостійно, йому ФСБшники присвоїли псевдонім "Григорий". Йому видали мобільний, фотоапарат й карти пам'яті - все для передачі знімків документів з Кабінету міністрів щодо міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проектів.

Була й зустріч в одному з ресторанів у Петербурзі з ФСШниками, тоді чиновник передав карту пам’яті з фото документів й отримав 5 тисяч доларів. Далі, як випливає з матеріалів справи, була пауза у 5 років (2010-2015 рр.) у цій "співпраці" з росіянами.

У 2015 році чиновнику видали ФСБшники новий телефон - він продовжив співпрацю за гроші. Протягом трьох років обвинувачений знову фотографував документи й пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларівпід час особистих зустрічей у Білорусі, на Кіпрі, у Вірменії та в Азербайджані.

З 2018-го по 7 лютого 2022 року український чиновник збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України. За знімки документів під грифом "Для службового користування" йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ відскановані зображення документів "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на об’єкті № 1,2 Кабміну й довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою "Таємно".

Попався він у квітні 2022 року, 6-го числа у нього вдома провели обшук, за два дні він визнав провину й дав свідчення.

У судовому засіданні чиновник сказав, що після 24 лютого 2022 року, тобто повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він перервав усі зв’язки з працівниками російських спецслужб й шкодує про скоєне.

Дії екс-чиновника були кваліфіковані як держзрада. Внаслідок його підривної діяльності настали тяжкі наслідки у вигляді повномаштабного вторгнення РФ на територію України. Пом'якшувальна обставина - щире каяття та активне сприяння слідству. Його засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований під час тривалого відрядження до Росії.

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