Екс-нардеп, колишній кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась вийшов із СІЗО після угоди на співпрацю з детективами НАБУ.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.
"Інформацію про звільнення з СІЗО підтвердив сам Микитась. На даний момент знаходиться у себе вдома. Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності У даній справі, змінені тільки умови утримання на період слідства", - пише Бутусов.
Як зазначає журналіст, до 24 грудня Микитась мав перебувати під арештом в СІЗО, проте він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП. Микитась і дві його співробітниці дали свідчення, які викривають у корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови офісу президента Олега Татарова і низку інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.
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Справа скандального забудовника Микитася
- Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.
- Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
- У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.
- 15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника "Укрбуд" Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.
- У липні в справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.
- У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації "Укрбуд", колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
- 21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний – колишній заступник директора "Укрбуду" в'ячеслав Мармиш.
- 5 травня у САП поінформували, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми-колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.
- 14 травня Вищий антикорупційний суд відправивши під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.
- 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.
- 8 липня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Максима Микитася, який підозрюється в організації заволодіння нерухомістю Національної гвардії вартістю понад 80 млн грн.
- 3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.
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