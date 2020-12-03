До 24 грудня Максим Микитась мав перебувати під арештом у СІЗО, проте він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ.

Екс-нардеп, колишній кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась вийшов із СІЗО після угоди на співпрацю з детективами НАБУ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

"Інформацію про звільнення з СІЗО підтвердив сам Микитась. На даний момент знаходиться у себе вдома. Однак він не звільнений від кримінальної відповідальності У даній справі, змінені тільки умови утримання на період слідства", - пише Бутусов.

Як зазначає журналіст, до 24 грудня Микитась мав перебувати під арештом в СІЗО, проте він і його співробітники пішли на співпрацю з детективами НАБУ і прокурорами САП. Микитась і дві його співробітниці дали свідчення, які викривають у корупції колишнє командування Нацгвардії, заступника голови офісу президента Олега Татарова і низку інших відомих людей. На підтвердження своїх слів Микитась надав також записи свого телефону, документи.

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Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника "Укрбуд" Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

У липні в справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.

У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації "Укрбуд", колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний – колишній заступник директора "Укрбуду" в'ячеслав Мармиш.

5 травня у САП поінформували, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми-колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправивши під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

8 липня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Максима Микитася, який підозрюється в організації заволодіння нерухомістю Національної гвардії вартістю понад 80 млн грн.

3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.

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Автор: Олександр Топчій