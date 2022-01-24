У МЗС Німеччини повідомили, що члени сімей німецьких дипломатів можуть добровільно покинути Україну.

Міністерство закордонних справ Німеччина поки що не бачить причин для евакуації з території України своїх громадян і співробітників посольства.

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

За її словами, Берлін розробляє розробляє кризовий план для співробітників посольства країни в Україні та інших громадян ФРН, але наразі не бачить необхідності в організації масштабної операції з їх вивезення на батьківщину.

"Протягом останніх тижнів ми постійно прораховували, в тому числі з нашими європейськими партнерами, як ми могли б діяти самим оперативним чином. Але я хочу сказати з усією визначеністю: це все - в умовному способі", - сказала Бербок.

Водночас представник МЗС ФРН повідомив у Берліні, що члени сімей німецьких дипломатів можуть добровільно покинути Україну. Витрати на їхнє повернення візьмуть на себе або Міністерство закордонних справ Німеччини, або відповідні роботодавці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві. Також, громадяни США в Україні повинні розглянути негайну можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США передчасною і проявом надмірної перестороги. Речник МЗС зазначив, що Росія нині докладає активних зусиль задля дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Також, рішення відкликати частину співробітників свого посольства в Україні через можливе вторгнення РФ прийняла Велика Британія.

Натомість керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Європейському Союзі не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України. Наразі тривають переговори з РФ. "Ми не збираємося робити те саме, що і США (евакуйовувати дипломатів, - УНІАН), оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин", - заявив Боррель.

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