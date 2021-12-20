Це залежатиме в тому числі і від його процесуальної поведінка.

В Офісі генпрокурора ще не знають, який запобіжний захід проситимуть для Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Департаменту по нагляду за органами держбезпеки Офісу генпрокурора Іван Кісілевич.

Читайте такожУ ДБР підтвердили повідомлення Порошенку про підозру у держзраді"Оскільки вказана особа, колишній президент України, сьогодні не прибула за викликом, ми викликали його повторно на 23 грудня на 10.00. Саме тоді буде вирішуватись питання щодо вручення клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Який це буде запобіжний захід – на це впливатиме багато факторів. Це і процесуальна поведінка особи, наявність відповідних ризиків. Тому зараз ми не можемо сказати, яке буле прийнято рішення, якого конкретно запобіжного заходу ми проситимемо", - сказав Кісілевич.

Відповідаючи на уточнення, як діятимуть правоохоронці, якщо Порошенко не з’явиться 23 грудня, чи буде до нього застосовано привід у такому разі, він сказав: "Ми розглядатимемо це питання у відповідності до вимог КПК і будемо враховувати ці обставини при вирішення питання щодо запобіжного заходу".

Він також додав, що Порошенко викликається для вручення клопотання про запобіжний захід до ДБР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні п'ятому президенту, народному депутату Петру Порошенку надіслали повідомлення підозру у державній зраді. Оскільки він перебуває за межами України, то підозру йому було надіслано за місцем проживання, реєстрації та роботи.

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Автор: Дмитро Хилюк