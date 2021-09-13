Політик зазначив, що це питання може бути розглянуто на профільному комітеті найближчим часом.

До парламенту надійшли документи з проханням призначити позачергові вибори мера Кривого Рогу.

Про це повідомив у Telegram-каналі заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція "Слуга народу").

"В Раду зайшли документи стосовно призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу", - написав він, при цьому зазначивши, що орієнтовно розгляд цього питання на засіданні комітету "відбудеться в наступну середу".

Він розмістив клопотання Криворізької міської ради Дніпропетровської області. В ньому сказано, що 15 серпня мер Костянтин Павлов "помер, про що видано свідоцтво про смерть від 18 серпня 2021 року". При цьому зазначається, що, відповідно до законодавства України, повноваження міського голови припиняються достроково у разі його смерті. Тому міська рада звертається до ВРУ про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови.

Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі розглядали кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

19 серпня у Кривому Розі попрощалися з Костянтином Павловим. Громадяни зібралися на вшанування пам'яті Павлова в місцевому театрі Шевченка. Біля головного входу в приміщення розмістили велике портретне фото померлого глави, обрамлене в траурну стрічку.

7 вересня на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк відкинув версію навмисного вбивства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Він зазначив, що правоохоронці розглядають дві основні версії – самогубство, скоєне з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям та його перебуванням на посаді мера. Також інша версія – доведення до самогубства з тих же самих мотивів

Автор: Надя Пришляк