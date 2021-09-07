Правоохоронці відкинули версію про умисне вбивство.

Правоохоронці відкинули версію про умисне вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Зараз основна версія його загибелі - самогубство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк.

За його словами, у кримінальному провадженні за фактом загибелі Павлова було допитано понад 180 осіб – друзі, родичі, колеги по роботі та інші. Батюк додав, що слідчі провели експертизи мисливської рушниці, судово-медичну експертизу тіла, згідно з результатами смерть наступила внаслідок наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням серця, легень та ребер. За його словами, поранення були спричинені одним пострілом з рушниці, що належала Павлову і була споряджена оболонковою кулею діаметром 7,5 мм.

Також Батюк розповів, що постріл був здійснений з близької відстані: на руках, обличчі та одязі потерпілого було виявлено продукти пострілу.

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"Спростовано версію скоєння умисного вбивства та інсценування самогубства, і на сьогодні розглядають дві основні версії – самогубство, скоєне з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям та його перебуванням на посаді мера. Також інша версія – доведення до самогубства з тих же самих мотивів", - наголосив Батюк.

Також він додав, що інформація про те, що Павлова вбили, яку поширювали в соцмережах окремі особи, була спростована, в тому числі і шляхом допиту цих осіб. За словами Батюка, жодна з тих осіб не надала обгрунтувань своєї версії.

Також Батюк повідомив, що сьогодні в Кривому Розі відбулися обшуки в рамках вивчення версій смерті – самогубство та доведення до самогубства. Обшуки були проведені у осіб, які можуть знати, володіти інформацією про мотиви вчинення Павловим самогубства або ж про доведення його до самогубства.

В основному під час обшуку вилучили мобільні телефони, комп’ютери, флешки.

В свою чергу заступник начальника ГУ – начальник слідчого управління ГУ НП у Дніпропетровській області Олег Сліпчук зазначив, що на камерах спостереження в будинку Павлова не виявлено ознак монтажу відео, що є доказом того, що в квартиру до Павлова ніхто не заходив і не виходив в той час, коли наступила смерть, тобто інших осіб, в тому числі і родичів, у квартирі на момент смерті не було.

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

19 серпня у Кривому Розі попрощалися з Костянтином Павловим. Громадяни зібралися на вшанування пам'яті Павлова в місцевому театрі Шевченка. Біля головного входу в приміщення розмістили велике портретне фото померлого глави, обрамлене в траурну стрічку.

Автори: Дмитро Хилюк, Анастасія Горбачова