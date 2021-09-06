Вибори Харківського міського голови призначені на 31 жовтня.

Місцева організація партії "Слуга народу" з великою імовірністю не буде висувати свого кандидата на виборах мера Харкова, однак депутати від СН мають змогу йти як самовисуванці.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко.

Відповідаючи на запитання щодо виборів у Харкові та кандидата від "СН", він заявив, що кандидатів на місцеві вибори висувають місцеві організації партії.

"Скоріше за все, з великою імовірністю, наша партійна організація не буде висувати... Я допускаю, що депутати міської або інших рад від "Слуги народу" можуть самовисуватися", - сказав він.

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Вибори в Харкові

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів Харківського міського голови на 31 жовтня.

На минулих виборах у жовтні 2020 року мером Харкова було обрано Геннадія Кернеса. Однак Кернес помер від ускладнень COVID-19 в ніч на 17 грудня.

Відтоді обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Автор: Таня Поляковська