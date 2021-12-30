Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що це лише початок.

Застосування персональних санкцій проти контрабандистів дозволили залучити до держбюджету додатково 71 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Я можу сказати, що санкції працюють. На сьогодні ми з впевненістю можемо сказати, що кількість грошей, яка додатково надійшла до бюджету після введення санкцій, складає 71 млрд грн. Ми, звичайно, хотіли, щоб було більше, але звертаємо увагу, що це тільки початок, і ми зупинятися у цьому питанні не збираємось", - сказав він.

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2 квітня РНБО запровадила персональні санкції до 10 "головних контрабандистів країни".

15 квітня РНБО ухвалила рішення про застосування персональних санкцій ще до 12 осіб, пов'язаних з контрабандою.

30 липня Радбез доповнив список підсанкційних контрабандистів ще трьома особами.

15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що 108 осіб були помилково внесені до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі".

25 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у ряду контрабандистів з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

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