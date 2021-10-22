Більшість осіб із санкційного списку влітку поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

Співробітники Державного бюро розслідувань сьогодні провели обшуки у ряду контрабандистів з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє ДБР, більшість осіб, стосовно яких РНБО у 2021 році застосувало спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), влітку поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

За оперативною інформацією, для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України вони залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків.

22 жовтня працівники ДБР провели ряд обшуків за місцем проживання контрабандистів та їх спільників, які відновили протиправну діяльність на території Одеської, Київської областей і Києва.

"Працівники ДБР здобули докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби України та осіб, щодо яких застосовано санкції. Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флеш-носії інформації, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами ряд спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.

Санкції проти "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"

Санкції проти 557 осіб, які вважають "злодіями у законі" та 111 "іноземних кримінальних авторитетів" були запроваджені Радою нацбезпеки у травні цього року.

Накладення санкції щодо цих осіб, стверджували у МВС, суттєво знизить рівень злочинності в Україні.

У жовтні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у цьому рішенні була допущена помилка щодо 108 осіб. Згодом він прозвітував, що через це посадами поплатилася низка співробітників Нацполіції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань.

В окремих випадках була змінена або не відповідала дійсності дата народження, а подекуди було вказано інше громадянство підсанкційних осіб.

Автор: Інна Андаліцька