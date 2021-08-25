Партія вважає "зрадою" рішення Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міськради.

Партія "Слуга народу" вважає "зрадою" рішення Олександра Котляра про складання повноважень секретаря міської ради Кривого Рогу та закликає його скласти депутатський мандат.

Як зазначається у повідомленні на сайті партії, про це заявив її очільник Олександр Корнієнко.

"Олександр Котляр зрадив принципи партії "Слуга народу" та президента Володимира Зеленського, а тому має скласти депутатський мандат. Якщо не захоче зробити цього добровільно, він може стати першим кандидатом на відкликання місцевого депутата за народною ініціативою. Котляр показав, що не здатен взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями, тим самим зрадивши інтереси виборців. Народ цього не пробачить", - наголосив Корнієнко.

Водночас, голова міської організації партії "СН" у Кривому Розі, народний депутат Юрій Корявченков додав, що рішення Котляра не було обговорено ані з депутатською фракцією партії "СН" у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою міською організацією партії.

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"Як депутат-мажоритарник я вимагаю припинити обманювати наших виборців! Ми маємо виконувати програму президента Зеленського, втілювати реформи на місцях і працювати в інтересах громадян. Очевидно, Олександр Котляр робити цього не готовий", - сказав Корявченков.

Корнієнко також закликав політичних опонентів не вдаватися до "брудних маніпуляцій" на загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.

"Звинувачення сина загиблого Костянтина Павлова на адресу голови фракції партії "Слуга народу" та інших депутатів у Криворізькій міській раді вчергове доводить, що опоненти не нехтують будь-якими маніпуляціями. Ми вважаємо це неприпустимим і закликаємо негайно припинити цинічні та безвідповідальні спекуляції", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у власному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині Павлова знайшли застреленим. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від "Опозиційної платформи - За життя".

Автор: Таня Поляковська