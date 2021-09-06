Ним стане чинний мер Золотоноші.

Партія "Слуга народу" ухвалила рішення про висунення мера Золотоноші Віталія Войцехівського своїм кандидатом на проміжних виборах народного депутата України на 197-му виборчому окрузі (Черкаська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Політичної ради партії та технічному з'їзді партії.

Сам Войцехівський під час брифінгу зазначив, що серед своїх пріоритетних завдань бачить, зокрема, тематику залучення інвестицій та створення робочих місць, інфраструктурні питання та туризм.

Водночас, рішення щодо затвердження кандидатури від "СН" на вибори на 184-му окрузі (Херсонська область) сьогодні не ухвалювалося. Щодо цього питання планується визначитися протягом 10 днів. Корнієнко зазначив, що по цьому округу є "цікаві пропозиції, цікаві рішення".

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Проміжні вибори на 197 окрузі

Як повідомляв УНІАН, 30 березня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Олександра Скічка (фракція "Слуга народу") у зв’язку з його особистою заявою. Скічка указом президента від 29 січня було призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Скічко обирався до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область).

9 квітня Центральна виборча комісія на 31 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата на цьому окрузі.

Автор: Таня Поляковська