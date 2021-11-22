Штрафувати пропонується, зокрема, за ЛГБТ-символіку та публічну демонстрацію одностатевих стосунків.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства, яким пропонується встановити штрафи за "пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Текст законопроекту (№6327) опубліковано на сайті парламенту. Його авторами є ряд депутатів від "Слуги народу" та групи "Партія "За майбутнє".

Законопроектом пропонується КУпАП доповнити новою статтею - "Пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму".

Нею передбачається, що така пропаганда тягне за собою накладення штрафу у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) на громадян (фізичних осіб) та у розмірі 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) накладення штрафу на юридичних осіб.

Читайте такожПосольство США привітало українців з Міжнародним днем прайдуЯкщо такі дії будуть вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то за це вже можна буде отримати накладення штрафу у розмірі 3 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) для фізичних осіб та у розмірі 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн) для юридичних осіб.

У випадку, якщо така пропаганда буде вчинена посадовою особою, це потягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).

При цьому у статті пропонується визначити, що під педофілією слід розуміти стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла 16-річного віку. Під пропагандою педофілії, вказують автори законопроекту, слід розуміти, зокрема:

публічне визнання педофілії одним із варіантів норми;

публічне заперечення наявності негативних наслідків для дітей, які постраждали від педофілії, або визнання, що за наявності добровільної згоди дитини педофілія не є шкідливою;

виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів (зокрема, мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між повнолітньою особою та особою, що не досягла 16-річного віку.

Під гомосексуалізмом, вказується у законопроекті, слід розуміти стосунки сексуального характеру між особами однієї статі. Під пропагандою гомосексуалізму, згідно з текстом, слід розуміти, зокрема:

виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку;

публічну демонстрацію стосунків сексуального характеру між особами однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрацію фільмів чи інших відеоматеріалів (зокрема, мультфільмів), що містять стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.

Під трансгендеризмом слід розуміти самоідентифікацію особи не відповідно до її біологічної статі. Під пропагандою трансгендеризму, зазначається в законопроекті, слід розуміти, зокрема, рекламу гормональної терапії чи хірургічної операції зі зміни статі або заклики до використання такої продукції чи послуг.

Читайте такожВ Україні поглибилася дискримінація представників ЛГБТІ-спільноти - ДенісоваЦей же авторський колектив зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність до Конституції норм про охорону сім'ї, дитинства, материнства і батьківства (№6325), у якому, зокрема, дається визначення поняттям "гомосексуалізм", "педофілія" та "трансгендеризм".

Крім того, депутати зареєстрували проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо недопущення витрачання бюджетних коштів на пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму (№6326).

Як повідомляв УНІАН, Держкіно виділило 20 мільйонів гривень на перший фільм про ЛГБТ "Мій юний принц".

А в Росії запропонували визнати ЛГБТ, фемінізм та чайлдфрі екстремістськими рухами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Таня Поляковська