Омбудсмен повідомила, що військовий після камінг-ауту став жертвою шантажу і погроз з боку товаришів по службі, а начальство не реагує на скарги.

Солдат контрактної служби Збройних сил України став жертвою булінгу і погроз з боку товаришів по службі через його сексуальну орієнтацію.

Про це повідомила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова у Facebook.

Омбудсмен заявила, що попри те, що солдат написав рапорт, у якому повідомив про погрози та цькування, вказавши імена причетних, реагування з боку керівництва не відбулося.

Денісова зазначила, що про цькування солдата стало відомо з преси.

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"Орім того, як вбачається з матеріалів ЗМІ, командир батальйону заявив, що присутність ЛГБТ-людей в армії є неприйнятною, а кривдники взагалі не понесуть покарання", - йдеться в повідомленні омбудсмена.

Вона звернула увагу, що такі загрози та дискримінація - це порушення і Конституції України, і Загальної декларації прав людини, і Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

"Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця додержуватися визначених статутами Збройних Сил України правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство, виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету, поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків", - йдеться в публікації.

"Звертаюся до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом, в тому числі щодо дій командира батальйону, та вжиття заходів з метою недопущення дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, в Збройних Силах України", — написала Денісова.

Зазначимо, що навесні 2021 року стало відомо, що у ЗСУ в окрему частину проводять набір фахівців і військових, які дружньо ставляться до ЛГБТ+ спільноти.

Нагадаємо, правозахисники били на сполох через порушення прав ЛГБТ в Україні. Вони наголошували, що у 2020 році зросла кількість нападів на ЛГБТ-центри та заходи, а сексуальна орієнтація і гендерна ідентичність незахищені українським законодавством.

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Автор: Вікторія Гордієнко