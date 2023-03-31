Нардепка не згодна з рішенням суду.

Вищий антикорупційний суд визнав народну депутатку групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич винною у недостовірному декларуванні, повідомляють прес-служби ВАКС та САП.

"30 березня 2023 року за участі прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким чинного народного депутата визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). Так, вироком суду нардепу призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", – йдеться в повідомленні САП.

У ВАКС зазначили, що на вирок може бути подана апеляційна скарга впродовж 30 днів.

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Реакція Констанкевич на рішення ВАКС

Ірина Констанкевич назвала це рішення суду "свідченням подвійних стандартів" та заявила, що оскаржуватиме його.

"[Суд] визнав винною у недекларуванні орендованої квартири, яку я не повинна була декларувати. Це рішення суду є свідченням подвійних стандартів. Ця квартира мені не належить, що підтверджено усіма матеріалами справи. Мої дії не спричинили державі і суспільству жодних збитків. Я не збагатилася ні на копійку. Зауважу, що вирок набирає законної сили після затвердження його апеляційною інстанцію. З рішенням суду ми категорично не згодні. І подаємо в апеляцію", – написала вона в Facebook.

Справа щодо недекларування майна Констанкевич - що треба знати

Як нагадали у прокуратурі, провадження стосувалося недекларування квартири в одному з центральних районів столиці вартістю близько 2,5 млн грн, яка перебувала в оренді нардепкою протягом 2020-2021 років.

Згідно з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції, квартира перебувала в оренді від 29 і 31 серпня 2019 року та 30 листопада 2020 року. Нардеп пояснювала, що користувалася цією квартирою періодично, але менше 183 днів і лише під час виконання депутатських повноважень, тож не мала її декларувати.

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