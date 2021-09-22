Президент наголосив, що євроатлантичний курс України незмінний.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що для країн, які прагнуть членства в НАТО, має бути чітка часова перспектива.

Як повідомив Зеленський у Twitter, під час зустрічі він подякував Столтенбергу за незмінну підтримку України та участь представника НАТО у саміті Кримської платформи в Києві.

"Для країн, які прагнуть членства в Альянсі, має бути чітка часова перспектива. Євроатлантичний курс нашої держави незмінний", - наголосив президент.

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21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають із візитом у США, де беруть участь у роботі 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID-19, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

Виступ Володимира Зеленського відбудеться 22 вересня.

Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.

Стосунки України та Росії зіпсувалися після того, як РФ пішла на агресію – захопила український Крим та вдерлася на частину Донбасу. Низка західних держав покарали російську владу за агресію – запровадили санкції.

Автор: Денис Прядко