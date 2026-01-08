У Раді розповіли про підготовку законопроєкту про вибори та референдум в Україні

Олександр Корнієнко зазначив, що обговорюється можливість проведення виборів під час війни.

Вже у січні необхідно зробити попередні напрацювання по підготовці законопроєкту щодо проведення виборів в Україні, вважає перший заступник голови Верховної Ради України, голова робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період Олександр Корнієнко.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання робочої групи, Корнієнко зазначив, що важливо розібратися чи реально провести вибори в умовах воєнного стану, а при можливості і напрацювати умови для їх проведення.

"Враховуючи таймінг, який озвучили і президент, і голова монобільшості, лютий має бути місяцем напрацювання певних драфтів. А в підгрупах напрацювати певні драфти - до кінця січня", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що по деяких напрямках є вже готові законопроєкти. Їх треба проаналізувати і виписати норми, а деякі відпрацювати у вигляді концепції або одразу проєкту закону.

"Я думаю, що коли ми говоримо про драфт, то ми всі розуміємо, що ми маємо на увазі. Це певний викладений на листочку текст. Як програма мінімум - концепція, програма максимум – вже норми",- зазначив перший заступник голови ВР.

За його словами, обговорюватимуться напрацювання і в робочій групі, зокрема, і політичні питання:

"Починаючи з можливості чи неможливості проведення (прямо зараз, найближчим часом чи колись) того, що обговорюється в рамках 20 пунктів - певних видів виборів і референдуму. Одночасно, чи окремо. Це політичне питання також".

При цьому депутат зазначив, що обговорюватимуться і юридичні питання. "Це питання самої системи, яке стосується парламентських і місцевих виборів. Не думаю, що в президентських виборах може бути змінена система з абсолютною більшістю. Це, мені видається, мало можливим", - сказав перший заступник голови ВР. В той же час не виключає, що в результаті політичних дискусій може бути зміна системи парламентських та місцевих виборів.

За його словами, необхідно буде визначатися щодо доцільності одночасного проведення парламентських і місцевих виборів, або щодо черговості їх проведення.

Підготовка до можливих виборів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія підготувала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Пресслужба Секретаріату ЦВК зазначила, що ці пропозиції будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Робочій групі, яка займається питанням опрацювання виборів.

Голова ЦВК Олег Діденко наголосив, що Комісія хоче, щоб її пропозиції "стали стимулом або тригером" для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання Росії.

