В ЦВК напрацювали пропозиції про проведення виборів після воєнного стану

Пропозиції враховують особливості та потенційні ризики майбутніх виборів.

Центральна виборча комісія підготувала пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Як повідомляє пресслужба Секретаріату ЦВК, пропозиції схвалені 7 січня.

Зокрема, ці пропозиції будуть надіслані Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Робочій групі, яка займається питанням опрацювання виборів.

Як підкреслюють в ЦВК, відповідні законодавчі пропозиції "враховують як особливості, так і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів". Ці пропозиції можуть бути розглянуті у межах згаданої Робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів президента України, виборів народних депутатів України.

"Комісія жодним чином не наполягає, що запропоновані нею пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів. Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора", – зазначив голова ЦВК Олег Діденко.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто до проведення виборів. Утім, як наголосив президент, США та країни Європи мають допомогти забезпечити безпеку в умовах, коли Росія не припиняє повномасштабну війну проти України.

Пізніше у Верховній Раді України створили робочу групу з підготовки законопроєкту про вибори на чолі з першим заступником голови ВР Олександром Корнієнком.

При цьому, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні необхідно опрацювати питання щодо того, чи можна проводити на виборах гібридне голосування - онлайн та офлайн.

