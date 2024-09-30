Це регулярна планова робота, яка виконується постійно, зазначили в ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу Державного реєстру виборців у частині обліку постійних виборчих дільниць. Про це свідчить відповідна постанова ЦВК від 20 вересня 2024 року.

Відомо, що роботу держреєстру виборців відновлено в частині обліку виборчих дільниць, які діють на постійній основі. Це є частиною планових робіт технічних робіт, що проводяться щороку, пояснили в управлінні комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК у коментарі "Українській правді".

"Це регулярна планова робота, яка виконується постійно. У нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб та зруйнованих приміщень. Ми вже раніше здійснювали певні заходи, а тепер настав час оновити інформацію про виборчі дільниці", – наголосили там.

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При цьому зазначається, що такі роботи зовсім не означають проведення виборів найближчим часом. Зараз йдеться виключно про планові технічні роботи.

"Подібні заходи відбуваються щороку відповідно до постанов. Головна мета — підготувати базу даних до можливих виборів після закінчення війни. Зараз це лише технічна робота, і про організацію виборів не йдеться", – додали в ЦВК.

Вибори в Україні: ви могли це пропустити

Як відомо, наприкінці жовтня 2023 року в Україні мали б відбутися чергові парламентські вибори, а восени 2024-го – президентські. Проте через повномасштабне вторгнення РФ в Україну вибори не відбулися. Цей процес відклали на невизначений час.

У липні президент України Володимир Зеленський казав, що якщо мир в Україні не настане в осяжній перспективі, доведеться шукати способи провести вибори в умовах війни. При цьому він додав, що, окрім суто юридичних, є й практичні труднощі в організації справді демократичного виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

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