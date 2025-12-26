В Україні зруйновано третину виборчих дільниць, - Корнієнко

Росіяни досить часто завдають ударів по гуртожитках, лікарнях та інших установах, де можуть розміщуватися виборчі дільниці.

Від початку повномасштабної війни в Україні було зруйновано третину виборчих дільниць. Про це повідомив віцеспікер Верховної Ради, перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період.

"У нас просто фізично зруйнована третина дільниць... Більша частина виборчих дільниць, на жаль, перебуває на непідконтрольній території, але я б їх вважав зруйнованими теж, тому що ми не маємо доступу до них", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що росіяни доволі часто завдають ударів по гуртожитках, лікарнях та інших установах, де можуть розміщуватися виборчі дільниці.

Крім того, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів, що станом на 25 грудня 2025 року в Україні функціонує 33 174 виборчі дільниці, з яких 521 розміщено в будівлях, що були зруйновані і вже не підлягають відновленню. За його словами, ще 1391 дільниця розташована в пошкоджених будівлях, які можна відновити.

Діденко поділився, що 6472 виборчі дільниці розташовані на тимчасово окупованих територіях, і дані про них відсутні. Ще 52 дільниці розміщені в будівлях, ступінь пошкодження яких неможливо оцінити.

Хто насправді педалює тему виборів в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що педалювати питання виборів в Україні почала саме американська сторона. Він зазначив, що такі сигнали надходили від США.

Зеленський наголосив, що для проведення виборів потрібні будуть законодавчі можливості проведення та безпека. За його словами, у партнерів є достатньо сили, щоб змусити Росію надати належну безпеку для проведення виборів.

