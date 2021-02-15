Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що зараз питання щодо відставки віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського не розглядається.
Читайте такожГетманцев не виключає повторного розгляду у парламенті питання про призначення Вітренка міністромЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу під час засідання фракції "Слуга народу".
"До діяльності Уруського є деякі претензії з боку економічного комітету Верховної Ради, з боку наших колег. І вони обговорюються всередині нашої команди. На сьогодні питання щодо його відставки не розглядається", - сказав Гетманцев.
Він висловив переконання, що необхідно "вичерпати всі можливості задля врегулювання тих проблемних питань, які є в його діяльності, спробувати спільно виправити помилки... а потім вже приймати кадрові рішення".
У той же час, за словами депутата, "в тому чи іншому сенсі питання є до більшості міністрів".
"Тільки той, хто не працює, не помиляється", - додав Гетманцев.
Що цьому передувало
- 2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.
- За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.
- 3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".
- При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.
- "Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.
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