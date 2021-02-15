Водночас, за словами голови парламентського економічного комітету, до діяльності Уруського є деякі претензії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що зараз питання щодо відставки віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського не розглядається.

Читайте такожГетманцев не виключає повторного розгляду у парламенті питання про призначення Вітренка міністромЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу під час засідання фракції "Слуга народу".

"До діяльності Уруського є деякі претензії з боку економічного комітету Верховної Ради, з боку наших колег. І вони обговорюються всередині нашої команди. На сьогодні питання щодо його відставки не розглядається", - сказав Гетманцев.

Він висловив переконання, що необхідно "вичерпати всі можливості задля врегулювання тих проблемних питань, які є в його діяльності, спробувати спільно виправити помилки... а потім вже приймати кадрові рішення".

У той же час, за словами депутата, "в тому чи іншому сенсі питання є до більшості міністрів".

"Тільки той, хто не працює, не помиляється", - додав Гетманцев.

Що цьому передувало

2 лютого голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") заявив, що у парламенті збирають підписи за відставку Уруського.

За його словами, лише у фракції "СН" зібрано понад 40 підписів. Як зазначив Наталуха, ситуація в космічній галузі вказує "на момент корупційної складової", зокрема, у кадрових питаннях.

3 лютого народний депутат України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") заявив, що питання про можливу відставку Уруського розглядатиметься на засіданні фракції "СН".

При цьому, Качура розкритикував заяву Наталухи, який повідомив про збір підписів за відставку Уруського. Качура наголосив, що перед тим, як ухвалювати будь-які політичні рішення, необхідно провести консультації.

"Якщо буде треба, то ми зберемо більше підписів на його підтримку в стінах парламенту", - заявив він.

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Автор: Тетяна Поляковська