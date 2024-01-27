Мер Львова зазначив, що наразі його діти вчаться і переривати цей процес не будуть.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами. Втім, це станеться не зараз.

Відповідну заяву мер зробив, відповідаючи на запитання українців. Він нагадав, що його сини - студенти та школярі.

"Прошу всіх бути спокійними. Закінчать навчання, і з вами ми будемо у війську. І я теж. Я проходив службу у Збройних силах свого часу. Закінчиться моя каденція - піду служити. І діти мої будуть (служити - УНІАН). Це всіх нас чекає. Такий сьогодні світ. Але змушувати дітей розірвати навчання і йти воювати... Можливо, так і буде, але мене як батька це трошки всередині крутить", - зазначив Садовий.

Сім'я Андрія Садового

Нагадаємо, що у 2001 році Андрій Садовий одружився з мистецтвознавицею Катериною Кіт-Садовою. Подружжя виховує п'ятьох синів — Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія.

Двоє старших синів львівського мера є студентами. Троє молодших - школярі.

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