На засіданнях у рамках Тристоронньої контактної групи, серед іншого, йдеться про порушення режиму тиші з боку збройних формувань РФ.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей повідомила порядок денний наступних переговорів, що відбудуться 13-14 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

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Чергові засідання ТКГ в режимі відеоконференцій заплановані за таким графіком 13 квітня - відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи, 14 квітня - відеоконференція загального засідання ТКГ.

Зазначається, що до порядку денного включено питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки «в зоні конфлікту», дотримання режиму припинення вогню; а також продовження розробки плану спільних кроків з виконання Мінських угод.

Окрім того, учасники зустрічей обговорять відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пропускних пунктів у Золотому і Щасті; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій і відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників "норманської четвірки", мета яких - повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що міжнародні партнери України підтримують цей напрямок української політики.

Засідання ТКГ

Попереднє засідання ТКГ відбулось 7 квітня. Це було екстрене засідання, скликане на прохання української сторони через загострення ситуації на фронті і загибель кількох бійців Об’єднаних сил.

Українська сторона повідомила, що учасники засідання на словах підтвердили відданість режиму припинення вогню, але відповідну письмову заяву не ухвалили через позицію Російської Федерації.

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Автор: Віталій Саєнко