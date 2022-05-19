Спікер Путіна відповів на незручне питання щодо війни в Україні.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков дав обіцянку щодо території України, захопленої РФ у ході широкомасштабної війни.

Нічого не може робитися без "вираження волі жителів" захоплених українських земель, розповів спікер Путіна, відповідаючи на питання, чи вирішила російська влада врозріз обіцянкам лідера країни окупувати частину території нашої держави, пише "РИА Новости".

"Всі дії мають свою предтечу, а предтечею будь-яких дій може бути виключно вираження волі жителів цих районів. Без вираження волі жителів цих районів, без того, щоб вони визначилися самі, як далі та з ким вони хочуть жити, нічого робитися не може", - заявив спікер лідера Росії.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Влада РФ назвала війну "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" українського населення. На початку "спецоперації" Володимир Путін говорив, що Росія не буде окупувати українські землі.

Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки міст. Ворогові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Херсонській та Запорізькій областях, а також заблокувати Маріуполь.

Для українців, які не підтримують владу РФ, окупанти створили фільтраційні табори. В один з таких таборів вже відправили багато жителів Маріуполя.

Псевдовлада Херсонщини хоче звернутися до президента РФ про "приєднання" всієї області до Росії без проведення "референдуму" про створення "Херсонської народної республіки".

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