За його словами, саме існування Росії є подразником для колективного заходу.

Будь-яка війна закінчується миром, і голос Росії будуть чути, а президент РФ Володимир Путін знає, куди веде країну

Про це на просвітницькому форумі "Нові горизонти" заявити у вівторок, 17 травня, спікер Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми впевнені, що переможемо, Путін знає, куди веде країну", - заявив він, говорячи про війну з Україною.

Він зазначив, що будь-яка війна закінчується миром, і голос Росії будуть чути, "ми будемо впевнено стояти на ногах".

Пєсков знову заявив, що "Росія намагалася докричатися до Заходу і домовитися про нові принципи безпеки, але її не дуже слухали". Зокрема, США стали ворожою для Росії державою.

"Недружні РФ держави пора назвати ворожими, тому що те, що вони роблять — це війна. Проти Росії йде не тільки інформаційна, а й дипломатична, політична та економічна війна. Але Росію неможливо ізолювати ні політично, ні економічно, ні інформаційно", - заявив Пєсков.

За його словами, саме існування Росії є подразником для колективного заходу.

"Якщо держава не проявляє наполегливість, так само як окрема людина, якщо держава не проявляє принциповість з головних питань існування, так само як окрема людина, ця держава втрачає свою незалежність, втрачає свою суверенність, суверенітет", - сказав представник Кремля, додавши, що на Заході немає свободи ЗМІ "в ідеальному розумінні", як не існує і ідеальної демократії.

У той час, коли путінські солдати вже третій місяць вбивають українців і знищують все на своєму шляху, спікер російського диктатора дозволяє собі говорити, що самі "українці — талановиті, мирні люди, споріднений Росії народ, але їх дуже довго обдурювали".

Крім того, за словами Пєскова, в Україні все йде за планом, "досить ефективно".

Раніше Пєсков цинічно назвав масові вбивства в Бучі "майстерно досконалим кровожерливим інсценуванням". За його словами, західні піарники нібито допомагають Україні створювати фейки в ході інформаційної війни, і один з них створили в Бучі.

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