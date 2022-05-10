У європейських столицях головна тема 9 травня – це ціна миру, яку доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Російська Федерація - єдиний винуватець руйнування миру в Європі, це її історична відповідальність.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців.

Глава держави зазначив, що зазвичай 9-го травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому, говорили – як не допустити повторення такої страшної війни.

"Зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розвʼязану Росією війну. А також – ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу. Впевнений, зараз це головна тема й у Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно. Нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це – історична відповідальність для Росії", - наголосив Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін заявив, що війна в Україні - це "попереджувальна відсіч агресії" з боку НАТО. Російський диктатор під час виступу на параді згадав про "спецоперацію" в Україні, виправдавши свої дії.

Попри прогнози багатьох аналітиків та військових експертів, Путін не оголосив війну Україні та мобілізацію в Росії.

При цьому радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна точно доведе свою ключову місію – денацифікацію Російської Федерації, а сьогоднішня промова президента РФ Володимира Путіна до 9 травня була промовою країни, яка програє.

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