Деякі депутати помилково почали відстоювати ідею поразки України у війні за "національний інтерес", вважає очільник Офісу президента.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак "наїхав" на "деяких нардепів".

Чиновник написав у Telegram, що деякі народні депутати заплутались у питаннях безпеки, інтересів і майбутнього України.

"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни", - повідомив Єрмак.

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Зокрема, як відзначив керівник ОП, якщо у головах цих народних депутатів "національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ":

"План перемоги України, формула миру - це шлях до справедливості".

Раніше член депутатської групи "Відновлення України" Євгеній Шевченко у мережі Telegram закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією. Також депутат запропонував свою допомогу і готовий для цього чомусь поїхати до Мінська.

Важливі політичні новини України - що повідомлялося

Яке повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський переконаний, що ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації і руйнації України російськими загарбницькими військами.

Україна вже мала досвід запровадження режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди порушувала домовленості.

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