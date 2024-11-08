Керівник Офісу президента Андрій Єрмак "наїхав" на "деяких нардепів".
Чиновник написав у Telegram, що деякі народні депутати заплутались у питаннях безпеки, інтересів і майбутнього України.
"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни", - повідомив Єрмак.
Зокрема, як відзначив керівник ОП, якщо у головах цих народних депутатів "національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ":
"План перемоги України, формула миру - це шлях до справедливості".
Раніше член депутатської групи "Відновлення України" Євгеній Шевченко у мережі Telegram закликав президента України Володимира Зеленського "починати діалог" з Росією. Також депутат запропонував свою допомогу і готовий для цього чомусь поїхати до Мінська.
Важливі політичні новини України - що повідомлялося
Яке повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський переконаний, що ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації і руйнації України російськими загарбницькими військами.
Україна вже мала досвід запровадження режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди порушувала домовленості.