Президент вважає, що статус-кво Китаю - це краще, аніж допомагати Росії.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Київ влаштовує нинішня політика Китаю в питанні війни Росії проти України.

Про це він сказав під час свого онлайн-включення в рамках "Українського сніданку" на економічному форумі в Давосі.

На запитання щодо позиції Китаю стосовно Росії та чи може Китай відігравати якусь у роль у тому, щоб підштовхувати РФ закінчити війну, Зеленський відповів: "Я не впевнений, що Китай це буде робити".

Президент висловив думку, що Китай обрав політику статусу-кво в цьому питанні, і, за його словами, Україну це влаштовує.

"Це краще, ніж допомагати Російській Федерації... Хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей статус-кво, скажу чесно", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що не бачить від Китаю ані кроків проти України, ані кроків на її підтримку.

"Думаю, чогось не вистачає Китаю. Думаю, не вистачає продовження чи інших відносин зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що тут Сполучені Штати Америки можуть впливати на відносини з Китаєм, і потім все це буде впливати на Росію", - зазначив глава держави.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай.

Після введення санкцій урядом США Китай вдвічі скоротив експорт технологій до Російської Федерації.

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