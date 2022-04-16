Німецький міністр юстиції зазначив, що міжнародне право не тлумачить поставку зброї як вступ у війну.

За міжнародним правом поставка танків та іншого важкого озброєння в Україну не означатиме вступу у війну проти Росії.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн в інтерв'ю одній з німецьких газет, передає радіо Свобода. Він зазначив, що міжнародне право не тлумачить поставку зброї як вступ у війну.

Тому, за його словами, якщо Україна "реалізує своє законне право на самооборону, підтримка її постачанням зброї не може призвести до того, що (ми) стаємо учасником війни".

Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина збільшить фонд військової підтримки зарубіжних країн до 2 млрд євро. За його словами, "ці кошти значною мірою підуть на користь Україні".

Багато німецьких політиків і громадян обговорювали, наскільки серйозно країна має бути залучена до військової допомоги Києву.

Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами посилюють поставки зброї українським військам. Натомість Німеччина надала Україні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів. Канцлер країни Олаф Шольц поки не зробив остаточної публічної заяви щодо можливості відправки в Україну важкого озброєння, такого як танки, гелікоптери та літаки, навіть попри заклики до такої допомоги.

Влада Німеччини після початку російського вторгнення змінила на жорсткішу свою політику щодо Москви, зокрема, стала постачати Україні зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: