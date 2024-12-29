Словаччина зацікавлена у негайному закінченні війни, каже урядовець.

За підсумками війни Україні доведеться відмовитися від частини власної території, бо така "реальність". Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в ефірі словацького телебачення, пише TASR.

За його словами, в інтересах Словаччини, аби російсько-українська війна закінчилася негайно: щоб на лінії фронту запанувало перемир'я і між країнами почалися мирні переговори. При цьому Каліняк вважає, що післявоєнна форма України є важливішою, ніж кордони, які встановляться за підсумками війни.

"Імовірно, Україна не усвідомлює того факту, що ніколи не зможе опинитися між Німеччиною та Швейцарією, а натомість завжди матиме свій найбільший кордон з Російською Федерацією. Хто тут агресор, немає про що сперечатися, тому що Росія перетнула всі межі, правила та порушила міжнародне право. Але необхідно звернути також увагу на те, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж стандарти до всіх інших суперечок", – сказав Каліняк.

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Перспективи миру в Україні

Словацький міністр є далеко не першим, хто вважає неминучою втрату Україною своїх територій, які загарбала Росія. Принаймні на деякий час. Наприклад, подібну думку озвучував президент Чехії Петер Павел. Він закликав дивитися на ситуацію реалістично, тому що "найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією".

Власне, саме такий сценарій передбачає і "мирний план", запропонований Кітом Келлогом, відставним американським генералом, якого Дональд Трамп вирішив призначити головним з українського напрямку. Згідно його плану, війну буде заморожено по лінії фронту, про жодні територіальні обміни в плані не йдеться.

Більше того, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський теж публічно допустив варіант, коли після мирної угоди окуповані території так і залишаться під контролем Росії. Повертати їх планується дипломатичними методами.

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