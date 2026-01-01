'Будапештський папірець Україну не влаштує': Зеленський заявив, яку мирну угоду підпише

На думку українського лідера, слабка угода лише підживить війну, тому він прагне досягти тривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки повинні ратифікувати всі партнери. Про це він заявив під час новорічного привітання.

Зеленський підкреслив, що слабкі угоди лише підживлюють війну, тому він готовий підписати тільки сильну угоду.

"Наміри повинні стати гарантіями безпеки. А отже – бути ратифіковані. Конгресом Сполучених Штатів, європейськими парламентами, усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну", - підкреслив президент України.

Він додав, що прагне досягти миру на роки, а не на тиждень чи два.

"Мій підпис стоятиме під сильною угодою. І саме про це зараз кожна зустріч, кожен дзвінок, кожне рішення. Щоб забезпечити всім сильний мир. Не на добу, тиждень чи два місяці - мир на роки", - заявив Зеленський.

На думку українського лідера, це буде не лише справжній успіх для України, а й для США та Європи й взагалі кожного народу, який не хоче воювати, а прагне жити.

Заяви Зеленського про війну в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що гарантії безпеки будуть поетапними, але одночасно з припиненням вогню має бути моніторингова місія. Також президент України зазначив, що в договорі вказано чотири сторони-підписанти: Україна, Сполучені Штати Америки, Росія і Європа. Тому, він додав, що європейці мають обговорювати угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Також, за словами Зеленського, є й гарантії безпеки лише між Україною та США.

Також ми писали, що Зеленський не виключив, що війна в Україні може завершитися в 2026 році. Він пояснив, що інакше Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, а він цього не хоче. За словами президента України, кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат. Він додав, що росіяни не поважають мобілізацію, тому може з'явитися можливість завершення війни.

