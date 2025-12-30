Зеленський відповів, чи можуть США розгорнути свої війська в Україні

Зеленський також відповів, чи повинні європейці говорити з Путіним.

Гарантії безпеки для України йдуть поетапно, утім одночасно з припиненням вогню має бути моніторингова місія. Про це у коментарі журналістам сказав президент Володимир Зеленський.

Український лідер відповів на запитання про те, чи враховано в механізмі гарантій ризик так званих операцій під чужим прапором. Зокрема, йдеться про ситуацію, коли РФ може інсценувати такий інцидент і звинуватити в ньому Україну, а також про наявність механізму, який дозволяє неупереджено встановити, чи справді було порушення та чи є підстави для відповіді.

Зеленський зауважив, що гарантії безпеки йдуть поетапно, і "номер один для нас, щоб одночасно з припиненням вогню була вже моніторингова місія".

"Місія моніторингу буде під керівництвом наших партнерів, яким ми довіряємо… Це наші партнери, які технічно можуть це зробити. У них є супутник, у них є вся дронова інфраструктура для цього", - сказав він.

Стосовно того, як на це реагувати, голова держави зазначив, що це вже друга частина безпекових гарантій, де "прописано пункт за пунктом, як наші партнери у разі порушення припинення вогню будуть реагувати".

Чи повинна Європа говорити з Путіним

Крім того, на запитання, чи йдеться в контексті гарантій безпеки про розміщення в Україні військ "коаліції охочих", і чи не зводитимуться зрештою гарантії безпеки лише до підтримки української армії, Зеленський наголосив, що підтримка української армії дуже важлива, і ми розраховуємо на наших партнерів.

Щодо того, чи повинні європейці говорити з російським диктатором Володимиром Путіним, президент зауважив, що є 20 пунктів договору про закінчення війни.

"Там ми бачимо чотири сторони-підписанти. Це Україна, Сполучені Штати Америки, Росія і Європа. Тому перед тим, як підписувати, безумовно, люди будуть проговорювати деякі деталі цього договору", - сказав президент.

Стосовно інших гарантій безпеки, він зазначив, що є "двосторонні гарантії безпеки Україна-Америка, юридично зобов'язуючі, ми про це говорили, на аналог статті 5 НАТО". "А також йдеться про двосторонні договори гарантій безпеки наші з партнерами, які об'єднуються в формат "Коаліції охочих", - пояснив Зеленський.

Американські війська в Україні

Також на запитання щодо того, чи може американська сторона в рамках безпекових гарантій розмістити свої війська або на лінії розмежування, або на кордоні, Зеленський зауважив, що підтвердити це може тільки президент США Дональд Трамп.

"Це війська Сполучених Штатів, і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "Коаліції охочих". Ми б хотіли цього. Це сильна позиція була б в гарантіях безпеки", - сказав Зеленський.

Україна не зможе перемогти у війні без підтримки США

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку США.

За словами президента, Росія використовує тисячі дронів та ракет, а американські ракети для протиповітряної оборони дуже допомагають.