У наступному році війна може завершитися, - Зеленський

Війна в Україні може завершитися у 2026 році, оскільки інакше російському лідеру Володимиру Путіну доведеться оголошувати мобілізацію, а він цього не хоче. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Fox News.

Він зазначив, що у попередні роки РФ щомісяця мобілізовувала близько 43 тисяч осіб за контрактами, однак у 2025 році ситуація вперше змінилася. Наразі кількість новобранців у російській армії зрівнялася з кількістю втрат, тож загальна чисельність військ перестала збільшуватися.

"Цього року вперше кількість мобілізованих і кількість втрат в РФ збігаються. Тож цього року, 2025-го, вперше кількість їхньої армії перестала зростати", - зазначив Зеленський.

Саме тому, вважає він, у 2026 році з’явиться можливість для завершення війни.

"Інакше Путін вирішить мобілізувати людей. Зараз у нього є контракти, бо його народ не поважає мобілізацію", - сказав Зеленський.

Завершення війни в Україні - мирний план

Раніше Зеленський поділився, що у мирному плані передбачені гарантії безпеки для України на 15 років з можливим продовженням. Зеленський зауважив, що Україна хотіла б мати гарантії на строк до 50 років.

Президент також назвав компромісний варіант, на який може погодитись Україна у питанні Донбасу - це створення вільної економічної зони з особливими правилами. Водночас вирішувати це остаточно мають українці на референдумі.

