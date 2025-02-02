Президент України назвав головні досягнення нашої країни та людей за час повномасштабної війни.

Україна змогла відстояти свою незалежність і зараз перебуває настільки близько до миру, як ніколи за останні три роки повномасштабної війни, вважає президент України Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, українці продовжують боротися, жити і робити все максимально можливе, щоб наблизити мир.

"Ми до цього близькі як ніколи протягом цих трьох років війни. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг усе це уявити? Ніхто", - зазначив Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

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Президент України також наголосив, що про всі наслідки повномасштабної війни ніхто не міг і здогадуватися. І саме через це "ми маємо зробити все", щоб життя України стабілізувалося.

"І щоб був мир у всіх українців. Я думаю, що це найголовніше", - підсумував глава держави.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що миротворчі війська не зможуть стати єдиною гарантією безпеки для України, за словами Зеленського. "Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як у частині гарантії безпеки. Але цього недостатньо", - сказав він.

Крім того, Зеленський відповів, кого хоче бачити за столом переговорів про завершення війни. "І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також має бути там", - зазначив Зеленський.

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