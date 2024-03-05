В Молдові наголошують, що Росія планує створити масштабні інформаційні атаки, аби посилити психологічний ефект кризи на жителів країни.

Росія намагатиметься втрутитися в президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії й Придністров'ї, аби завадити Молдові вступити до Європейського Союзу. Про це заявив голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце під час пресконференції, яка відбулася 5 березня, його слова цитує Newsmaker.

"У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій РФ. Мета цих дій - скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу", - наголосив він.

Мустяце зазначив, що перший етап розпочався у 2023 році під час спроб скомпрометувати місцеві вибори. Наразі росіяни намагаються організувати два наступні етапи, щоб втрутитися до електоральних процесів в цьому році.

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"Є інформація про спробу скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції", - додав голова СІБ.

Він запевнив, що ще один етап планується провести у 2025 році. Його метою є взяття під контроль парламент Молдови.

"Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем Російської Федерації… Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди", - запевнив Мустяце.

За даними правоохоронця, третім елементом стануть "масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз".

"Головний актор, на якого ставить РФ, - угруповання Ілана Шора. Згідно з даними, головне завдання Ілана Шора на 2024 рік - скомпрометувати результати референдуму. Інша група політичних діячів отримала завдання просувати доктрину державників, яка насправді обслуговує риторику Росії", - пояснив голова молдовської СІБ.

Крім того, він підкреслив, що цієї весни проросійські сили в Молдові можуть відновити свої протести.

Дії Росії для дестабілізації політичної ситуації в Молдові

Як писав УНІАН, країни ЄС обговорюють те, як захистити Молдову від Росії через посилення її дестабілізаційних дій проти країни. Детальніше про це планують поговорити 7 березня європейські міністри закордонних справ і оборони під час зустрічі в Парижі.

Водночас в МЗС Молдови відповіли на слова очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо так званого Придністров'я. У відомстві наголосили, що Росія "не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю".

Відомо, що Лавров звинуватив Кишинів у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також у "серйозному економічному тиску на Придністров'я". Таким чином він висловив чергові наративи Кремля щодо Молдови.

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