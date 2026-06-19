Мадяр прибрав зі спільної декларації ЄС пункт про прискорений вступ України

Будапешт наполягає на "повільнішому" процесі розширення ЄС і блокує формулювання про пришвидшення переговорів з Україною.

Угорщина домоглася внесення змін до підсумкової декларації саміту ЄС, виключивши з документа формулювання щодо прискореного вступу України до Євросоюзу. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр у соціальній мережі Х.

За його словами, рішення було ухвалене буквально в останній момент під час погодження тексту документа.

"Щодо процесу вступу України до ЄС, за моєю ініціативою пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню мить. Це було непросто", – написав угорський прем’єр.

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Мадяр також наголосив, що після внесених змін декларацію можуть підтримати всі держави-члени Європейського Союзу, що, за його словами, трапляється нечасто.

Крім того, Будапешт продовжує висловлювати застереження щодо відкриття нових переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС. Угорський прем’єр стверджує, що подібної позиції дотримуються й деякі інші країни-члени блоку.

За словами Мадяра, Угорщина підтримує вступ України до ЄС, однак виступає за те, щоб переговорний процес відбувався на основі конкретних результатів та виконання необхідних критеріїв, передає Euronews.

Під час саміту в Брюсселі Мадяр також провів коротку особисту розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляють дипломатичні джерела, глава держави висловив сподівання, що Угорщина підтримає відкриття наступних переговорних кластерів швидше, ніж очікується зараз.

Вступ України в ЄС - що відомо

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила перший переговорний кластер "Основи", що стало важливим кроком на шляху до членства в ЄС після майже дворічної паузи в переговорному процесі.

Раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова назвала 2030 рік реалістичним терміном для вступу України до Європейського Союзу.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Європейський Союз не припинив дискусії щодо можливості вступу України до блоку у 2027 році.

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