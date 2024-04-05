Тепер Португалія більше не сумнівається в питанні вступу України до ЄС.

Португалія остаточно визначилася зі своєю позицією щодо вступу України до ЄС. Як повідомляє Euractiv, новий уряд Португалії на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегро виступає за вступ України до Європейського Союзу, про це заявив новий міністр закордонних справ країни Паулу Рангел.

"Прем'єр-міністр Луїш Монтенегро ясно дав зрозуміти, що він виступає за розширення ЄС. Це те, що, я думаю, необхідно прояснити, тому що у Португалії були деякі коливання, особливо коли Україні було надано статус кандидата", - сказав Рангел.

Міністр визнав, що попередній уряд країни був "повністю на боці України", але в питанні розширення "там були якісь коливання, які завжди створювали часткову двозначність".

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"Тепер немає жодної двозначності", - додав він.

Водночас міністр закордонних справ Португалії визнав, що розширення "звісно, має на увазі фінансову та договірну реформу".

"Такою була позиція попереднього уряду, і вона залишається незмінною", - додав він, наголосивши водночас, що нинішній уряд продемонстрував "тверду прихильність підтримці розширення, коли воно відбудеться".

Вступ України до ЄС

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили почати переговори з Україною про вступ до Союзу. Вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів, також відомі як переговорна рамка.

Як заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, між Україною та абсолютною більшістю країн-членів Європейського Союзу є "джентльменська угода" про затвердження старту переговорів про вступ у червні.

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