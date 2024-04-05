За його словами, наразі політика Росії є агресією проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що західних країн цікавить політика Російської Федерації, а не особи, які нею керують. Про це він заявив на брифінгу, коли в нього запитали про майбутні стосунки з Кремлем та президентом Росії Володимиром Путіним.

Він наголосив, що РФ й надалі продовжує агресію проти України та становить загрозу не тільки для сусідньої країни, а й для всіх принципів міжнародної системи.

"Ми хочемо побачити, якою є політика Росії. І, на жаль, трагічним і жахливим є те, що ця політика зараз - це агресія проти України і величезні страждання, які вона приносить українцям, і загроза, яку вона й далі становить не тільки для України, але й для самих принципів, що лежать в основі міжнародної системи", - зауважив Блінкен.

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За його словами, не можна допускати зміни кордонів та захоплення іншої території, використовуючи силу, адже без стримування інші країни-агресори можуть скористатися таким прикладом, через що світ буде "ще більш жорстоким, нестабільним і сповненим конфліктів".

"Тому ми зосереджені на тому, що робить Росія. І, як я вже сказав, вона продовжує агресію проти України", - зауважив держсекретар США.

Про що ще говорив Блінкен

Як писав УНІАН, політик зазначив, що Україні терміново потрібна допомога. За його словами, кожен день без цієї підтримки ставить під загрозу життя для українських захисників та мирне населення.

"З точки зору запасів обладнання, матеріалів, - одна з речей, про яку ми сьогодні говорили, це те, що всі повертаються назад і негайно і уважно дивляться на те, що може бути доступним (для передачі). Ми знаємо, які потреби в України: ППО, артилерія, боєприпаси. Тож я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включно зі Сполученими Штатами, збираються подвоїти зусилля і, якщо необхідно, подвоїти пошук ресурсів, яких Україна продовжує потребувати", - додав Блінкен.

Також він запевнив, що в майбутньому Україна стане членом НАТО. Держсекретар США зауважив, що підтримка України країнами НАТО залишається "міцною як скеля".

"Україна стане членом НАТО. Наша мета на саміті - допомогти побудувати міст до цього членства", - відзначив він.

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