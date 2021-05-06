Київ хотів би почути під час візиту Блінкена чітку підтримку українського членства в НАТО, а Вашингтон чекає українських обіцянок боротися з корупцією.

На фронті війни з Росією й в урядових залах в Києві українці покладають великі надії на сьогоднішній візит Держсекретаря США. Зокрема, вони хотіли б почути про збільшення військової допомоги й рішучу підтримку вступу України в НАТО.

Про це пише Washington Post, зауважуючи, що поїздка Ентоні Блінкена в Київ відбувається на дуже ранньому етапі його роботи на чолі Держдепартаменту і перед будь-якими візитами в Росію. Таким чином, він подає сигнал, що Україна - це високий зовнішньополітичний пріоритет для адміністрації президента Джо Байдена. Але якими будуть результати зустрічі Блінкена з президентом Володимиром Зеленським поки не відомо.

Читайте такожУ Польщі Зеленському розповіли, коли буде обговорюватися вступ України до НАТОВ понеділок у Лондоні Держсекретар сказав, що використає візит в Україну, щоб "продемонструвати нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України". А Зеленський дав чітко зрозуміти, що він хоче більш вагомих дій.

"Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської й євроатлантичної перспективи. Пора припинити відкладання цих питань "на потім", на "колись", "через 10 років"", - написав український президент в Twitter, нагадуючи про бажання України приєднатися до НАТО і Євросоюзу.

"Нам потрібна більша підтримка, особливий статус - членство в НАТО. Було б добре, якби ми були під захистом цього блоку", - сказав український солдат на передовій війни з псевдонімом "Василь Адольфович".

Стривоженість військових висока на тлі посилення ворожих атак цього року. Після довгого періоду напруженого затишшя з початку 2021-го російські сили вбили 34 українських солдатів. В середу ворожий артилерійський снаряд впав біля лікарні в місті Красногорівка, пошкодивши відділення, в якому лікували пацієнтів з COVID-19. Вся лікарня була відрізана від електроенергії.

Росія продовжує стверджувати, що її солдатів нібито немає на Донбасі. Але цього року вона спровокувала страх перед повномасштабним російським вторгненням, стягнувши війська до кордонів України. В уряді Росії наполягали, що це було зроблено для проведення навчань. В кінці минулого місяця Москва оголосила про відведення своїх військ. Однак, Київ вважає, що ці так звані "навчання" дуже зловісні.

Читайте такожРозвідка США опублікувала доповідь про загрози з боку Росії"Збройна агресія РФ проти України триває. Це порушує міжнародні стандарти безпеки. Весь світ повинен зупинити цю агресію", - сказав український солдат на ім'я Сергій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна стривожена російськими намірами відправити кораблі Каспійського флоту в Азовське море.

"Загроза в Азовському морі зараз безпрецедентно велика", - сказав Кулеба в понеділок.

Дипломатичні зусилля, націлені закінчити війну в Україні, зайшли в глухий кут. Зеленський закликав США спробувати відновити їх, приєднавшись до переговорів у "Нормандському форматі". Росія ж точно буде проти американської участі в процесі.

"Україна хоче не лише отримувати політичні сигнали заохочення, а й хоче, щоб США зайняли чітку і дуже жорстку позицію щодо подальшої інтеграції України в НАТО. Щоб США діяли не лише як адвокат Києва, а й стороною, яка наполягає", - сказав аналітик центру "Пента" Володимир Фесенко.

У свою чергу, США очікують від України запевнень у готовності боротися з корупцією. Держдепартамент минулого тижня висловив велику стурбованість рішенням українського уряду звільнити голову "Нафтогазу".

Візит Блінкена в Україну: що відомо

Вчора Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув в Київ з першим офіційним візитом. Зустрічі на найвищому рівні, однак, відбудуться сьогодні, 6 травня.

ЗМІ повідомляють, що першим з американським Держсекретарем поспілкується голова МЗС України Дмитро Кулеба. Розмова між ними запланована на 9:30 ранку. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України - жертв агресії РФ.

Зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться об 11:30. Очікується, що вона триватиме близько години.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань